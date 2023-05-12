Баскетбольный «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу на родном паркете - 81:82

Баскетбольный «Локомотив-Кубань» проиграл УНИКСу на родном паркете - 81:82Баскетбольный клуб «Локомотив-Кубань» на своей площадке уступил в третьем матче финальной серии Единой лиги ВТБ казанскому УНИКСу со счетом 81:82 (25:18, 19:30, 22:22, 16:11).