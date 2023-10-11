"Известия": 55% россиян ежедневно сталкиваются с опасными водителями на дороге

Самыми частыми причинами ДТП на дорогах в 2023 году стали невнимательность (63% от всех ДТП), беспечное поведение водителя (61%), любовь к экстремальному вождению (57%), неспособность оценить риски (56%) и ситуацию на дороге (55%).
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