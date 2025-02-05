Нефтяная война Государственный визит короля Саудовской Аравии Фахда. Участники приема: президент США Рональд Рейган и будущий президент Дональд Трамп.
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Нефтяная война Государственный визит короля Саудовской Аравии Фахда. Участники приема: президент США Рональд Рейган и будущий президент Дональд Трамп.
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