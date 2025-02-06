Екатеринбургский фестиваль Play Digital Art планирует выйти на федеральный уровень

В Екатеринбурге с 7 по 13 апреля пройдет четвертый фестиваль цифрового искусства Play Digital Art. В нем примут участие художники со всей России, также в оргкомитет поступают заявки из Белоруссии, Китая, Индии и Бразилии.
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