Узники совести. 12 лет с конфискацией за прием заявлений об утере документов

Ресурсы СБУ сообщили, что на 12 лет сел в тюрьму «коллаборант, который после захвата Изюма присоединился к оккупационному филиалу МВД РФ, где помогал рашистам фабриковать дела против участников движения сопротивления в регионе — сливал оккупантам адреса украинских патриотов, после чего людей вывозили в пыточные».