В отношении звезды фильма «Триггер» возбудили уголовное дело за наркотики

Артиста отпустили под обязательство о явке. В отношении российского актёра театра и кино Анатолия Руденко возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение и перевозка наркотических средств».
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