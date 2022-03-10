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YouTube отключил все функции монетизации на территории России из-за событий на Украине

YouTube отключил все функции монетизации на территории России из-за событий на Украине

https://www.ixbt.com/news/2022/03/10/youtube-otkljuchil-vse-. Сервис YouTube закрыл доступ ко всем функциям, связанным с монетизацией, для пользователей из России, о чём было объявлено в новостной рассылке создателям контента.

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