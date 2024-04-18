Портрет новосибирца Михаила Немыткина появился на почтовых марках

Почта России выпустила марку в честь Героя РФ из Новосибирска Михаила Немыткина. Сегодня в серии «Герои Российской Федерации» в почтовое обращение вышла марка, посвящённая заместителю командира группы по специальной подготовке отряда специального назначения «Росич» ВВ МВД России, старшему лейтенанту Михаилу Юрьевичу Немыткину (1970–1995).
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