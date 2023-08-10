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«Финикс» выведет из обращения номера Шона Мэриона и Амаре Стаудемайра

«Финикс» выведет из обращения игровые номера бывших звезд клуба Шона Мэриона (31-й) и Амаре Стаудемайра (32-й).

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