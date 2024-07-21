В ближайшее время ожидается замедление роста реальных зарплат российских граждан. По данным Центрального банка Российской Федерации, рост замедлится в 2,5 раза - с нынешних семи процентов до трех.
Рост реальных зарплат россиян замедлится в 2,5 раза в 2024 году
Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
То что рост зарплат и раньше не касался простых работяг, как и индексация пенсий, которые съедались увеличением тарифов на ЖКХ, продовольствие и т.д. В какое "светлое" будущее власть ведет народ большой вопрос, но то что потребление падает, как и уровень жизни, увеличение людей проживающих за чертой бедности, а как следствие и падение рождаемости, увеличение смертности и полный провал в демографии и т.д. Возникает вопрос на кого и для кого работает власть в России??? Но то что на процветание России и народа маловероятно. Это геноцид народа и обречение его на вымирание, а его замена пришлыми...
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13 час.
Алатырка
То есть, поскольку зп росла только в фантазиях Росстата или у взяточников, то для меня, помимо роста цен, зарплата будет уменьшаться?! Зашибись. Не сильно боитесь, я так понимаю.
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9 час.
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