Рост реальных зарплат россиян замедлится в 2,5 раза в 2024 году

АНГЕЛ АНГЕЛ

То что рост зарплат и раньше не касался простых работяг, как и индексация пенсий, которые съедались увеличением тарифов на ЖКХ, продовольствие и т.д. В какое "светлое" будущее власть ведет народ большой вопрос, но то что потребление падает, как и уровень жизни, увеличение людей проживающих за чертой бедности, а как следствие и падение рождаемости, увеличение смертности и полный провал в демографии и т.д. Возникает вопрос на кого и для кого работает власть в России??? Но то что на процветание России и народа маловероятно. Это геноцид народа и обречение его на вымирание, а его замена пришлыми...