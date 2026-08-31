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Вашингтон готовит новый сценарий противостояния, Москва бьёт тревогу

Вашингтон готовит новый сценарий противостояния, Москва бьёт тревогу

Европа вновь оказалась перед угрозой превращения в площадку для ядерного противостояния. Москва предупреждает: действия США и расширение ядерной инфраструктуры НАТО создают ситуацию, при которой именно европейские страны могут стать первыми жертвами возможной эскалации.

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