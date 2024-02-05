Вот так день рождения: Актёр Алексей Агапов умер через день после своего 50-летия

Заслуженный артист Удмуртии неожиданно для всех скоропостижно скончалсяНа сайте Государственного русского драматического театра Удмуртии появилась информация, что 3 февраля ушёл из жизни актёр Алексей Агапов.
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