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ФедералПресс

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Нижегородский аэропорт второй раз за день перестал принимать самолеты

Нижегородский аэропорт второй раз за день перестал принимать самолеты

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 сентября, ФедералПресс. Нижегородский аэропорт «Чкалов» второй раз за день временно приостановил прием и отправку воздушных судов.

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