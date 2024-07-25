Сроки расчетов с банками Средней Азии выросли на 15%, до двух недель 

Средний срок проведения платежей банками Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана и Таджикистана в июле вырос до двух недель, что на 15% дольше чем в июне, пишет РБК со ссылкой на обзор, который подготовили транспортные компании ПЭК, Digital ВЭД, GTL и Logita Trade.