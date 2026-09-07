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Царьград

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Древнее поселение старше Рима уничтожили в Алматы

Древнее поселение старше Рима уничтожили в Алматы

Строительная техника без разрешения стерла с лица земли уникальный памятник возрастом 2800 лет.В Бутаковском ущелье под Алматы тяжелая строительная техника практически полностью уничтожила археологический памятник «Бутакты-2».

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