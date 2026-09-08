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Царьград

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Подполковник Марочко об ударе России 8 сентября: Или переговоры, или от Украины останется одна руина

Подполковник Марочко об ударе России 8 сентября: Или переговоры, или от Украины останется одна руина

После трёхдневного перерыва, связанного с визитом американских переговорщиков Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера и их встречей с Зеленским, русская армия возобновила удары по Киеву.

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