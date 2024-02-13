В российско-украинском конфликте у НАТО роль могильщика

Российско-украинский конфликт длится уже третий год, и у НАТО нет планов его прекращать. Последним свидетельством этого стало заявление главы НАТО Йенса Столтенберга о том, что Запад должен быть готов к конфронтации с Россией «на десятилетия».
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