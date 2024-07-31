Frontiers in Pharmacology: чеснок как мощное оружие против атеросклероза

В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Frontiers in Pharmacology, исследователи из Китая идентифицировали и проанализировали активные компоненты чеснока и их мишени при атеросклерозе, одновременно исследуя базовые фармакологические механизмы.
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