В Свердловской области вытрезвители откроют в 2026 году

В Свердловской области вытрезвители могут появиться в следующем году. О планах по созданию таких специализированных отделений рассказал в эфире радиостанции «Город ФМ 107,6» главный врач Областной наркологической больницы и главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.
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