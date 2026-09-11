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Царьград

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В Свердловской области вытрезвители откроют в 2026 году

В Свердловской области вытрезвители откроют в 2026 году

В Свердловской области вытрезвители могут появиться в следующем году. О планах по созданию таких специализированных отделений рассказал в эфире радиостанции «Город ФМ 107,6» главный врач Областной наркологической больницы и главный нарколог Уральского федерального округа Антон Поддубный.

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