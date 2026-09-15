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Как по сообщениям понять, что отношения идут не туда: 10 красных флагов в переписке

Как по сообщениям понять, что отношения идут не туда: 10 красных флагов в переписке

Не игнорируйте эти сигналы фото: Irene Miller/Shutterstock/Fotodom.ruПереписка давно превратилась в отдельный вид близости: по ней мы знакомимся, ссоримся, миримся и проверяем, все ли в порядке.

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