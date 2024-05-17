«Литрес» начал искать неофициальных переводчиков для работы

«Литрес» выкупил у южнокорейских издателей лицензии на перевод части произведений. В том числе речь идет о произведении «Она старшая сестра главного героя-яндэре», которое выпускает издательство Toon plus.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии