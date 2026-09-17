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Аргументы и Факты

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Врач Литвиненко сказал, сколько шагов нужно проходить в день для здоровья

Врач Литвиненко сказал, сколько шагов нужно проходить в день для здоровья

В эксклюзивном комментарии для aif.ru врач-ортопед Андрей Литвиненко рассказал, какое минимальное количество шагов надо делать ежедневно для здоровья, какой результат считается хорошим, а также где, когда и в каких условиях лучше набирать шаги.

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