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Туризм и Отдых

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Эти достопримечательности включены в список национального наследия ЮНЕСКО

Эти достопримечательности включены в список национального наследия ЮНЕСКО

Московский Кремль и Красная площадь  Любой житель России знает что такое Кремль и Красная площадь. Любой турист и житель нашей необъятной родины первым делом когда приезжает в Москву посещает эти памятные места.

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