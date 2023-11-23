Эти достопримечательности включены в список национального наследия ЮНЕСКО

Московский Кремль и Красная площадь Любой житель России знает что такое Кремль и Красная площадь. Любой турист и житель нашей необъятной родины первым делом когда приезжает в Москву посещает эти памятные места.
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