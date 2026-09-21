«Адскими санкциями» Трампу подложили мину замедленного действия

Итак, они это все-таки сделали… Палата представителей Конгресса США 262 голосами против 159 одобрила законопроект, ставший посмертным «памятником» признанному в России экстремистом и террористом сенатору Линдси Грэму – «Lindsey O.
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