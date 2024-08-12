Вы отправляете конфиденциальные данные через Интернет? Остерегайтесь этих вещей Максим МорозовПрошли те времена, когда документы пересылались по почте или доставлялись вручную, чтобы обеспечить безопасную доставку конфиденциальных файлов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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