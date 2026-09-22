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Бизнес журнал. Центр

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В Тульской области рассказали о новых мерах господдержки туризма

В Тульской области рассказали о новых мерах господдержки туризма

Господдержка туризма в России сохраняется, несмотря на изменения федеральных и региональных бюджетов.

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