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В Выборге пройдет заплыв у стен средневекового замка. Старт состоится 1 августа

1 августа в Выборге (Ленинградская область) пройдет «Замковый заплыв» (18+). Участники будут соревноваться в акватории «Большого ковша» Выборгского залива вокруг замка, который был построен шведами в 1293 году (XIII век).

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