Форвард «Колорадо» Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 4762 дня между голами – 4-й перерыв в истории

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Форвард «Колорадо» Даррен Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 35-летний нападающий стал автором пятой шайбы «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0).