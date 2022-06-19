Форвард «Колорадо» Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 4762 дня между голами – 4-й перерыв в истории

Форвард «Колорадо» Даррен Хелм забил в финале впервые с 2009 года. 35-летний нападающий стал автором пятой шайбы «Эвеланш» во втором матче финала Кубка Стэнли с «Тампой» (7:0, 2-0).
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