Война на МКС: вышел первый трейлер фильма о русских и американцах, борющихся за контроль над орбитальной станцией

Кадр из фильма / © Bleecker Street Когда на Земле начинается глобальный вооруженный конфликт, экипажи МКС получают инструкции от руководителей своих стран захватить орбитальную станцию во что бы то не стало.
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