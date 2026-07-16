Дешевле Вьетнама и лучше Таиланда: россияне нашли новый доступный курорт с теплым морем

Пока жители Дальнего Востока традиционно рассматривают для отпуска Вьетнам, Таиланд и другие азиатские направления, все больше путешественников открывают для себя другой вариант отдыха — побережье Азовского моря.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии