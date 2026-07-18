При ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы погибли 7 человек, ещё 50 пострадали.
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При ночной атаке украинских беспилотников на российские регионы погибли 7 человек, ещё 50 пострадали.
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