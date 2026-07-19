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Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку в Одессе

Сотрудники ТЦК залили слезоточивым газом 12-летнюю девочку в Одессе

www.globallookpress.com/Kirill Chubotin/Keystone Press Agency Сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) применили слезоточивый газ против 12-летней девочки в Одессе.

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