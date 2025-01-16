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Царьград

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Более 300 потребителей в Полтавской области остались без света из-за повреждений

Более 300 потребителей в Полтавской области остались без света из-за повреждений

В Полтавской области центральной Украины из-за повреждений инфраструктуры остались без света более 300 потребителей.

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