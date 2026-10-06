Землетрясение магнитудой 5,9 произошло у Курильских островов

Во вторник, 6 октября, близ Курильских островов зафиксировано землетрясение магнитудой 5,9, расположенное в 265 км от Северо-Курильска.
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