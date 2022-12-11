ДНИ

89 562 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Всё нормально: женщина рожает и матереет. Жилистые "чайлдфри" не в русском топе."Детей рожала без...
  • Надежда Никитина
    Не слушаю, не смотрю. Противный мужик, да и певец так себе.Мужик по понятиям...
  • валерий лисицын
    Перед законом должны быть все равны, Гришка ты или Филька или ещё кто другой совершил -  получи! И никак не иначе. А ...Мужик по понятиям...

Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

Рестораны в торговых центрах, среди которых нередко встречаются заведения достаточно высокого уровня, весьма популярны и в Европе, и в Америке, и в Юго-Восточной Азии.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх