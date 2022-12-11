Ресторан со сложной локацией сделал ставку на борьбу со стереотипами

Рестораны в торговых центрах, среди которых нередко встречаются заведения достаточно высокого уровня, весьма популярны и в Европе, и в Америке, и в Юго-Восточной Азии.
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