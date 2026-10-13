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Газета.ру

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Президент Польши раскритиковал Туска за заявления о якобы вероятной войне с РФ

Президент Польши раскритиковал Туска за заявления о якобы вероятной войне с РФ

Кароль Навроцкий и Дональд Туск © Damian Burzykowski/Global Look Press Польский президент Кароль Навроцкий заявил, что премьер-министр страны Дональд Туск использует угрозу со стороны России в собственных целях.

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