1 октября 2023 года весь мир отмечает День пожилого человека: красивые поздравления в стихах, картинки Ирина ОрлонскаяЕжегодно в первый октябрьский день большинство стран на всей планете празднуют День пожилого человека.
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