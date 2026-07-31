Письмо Минстроя, которое сэкономит вам время и деньги

Минстрой выпустил разъяснение, которое закрывает давний спор между подрядчиками и заказчиками. Если на стройке нет нужной марки бетона или кабеля, а его характеристики полностью совпадают с проектными — переделывать проект не нужно.
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