Прерванное после обрушения моста движение поездов в Крыму восстановят к 11:00

Движение поездов в Джанкойском районе на севере Крыма, прерванное в результате обрушения автомобильного моста, планируется восстановить к 11:00 14 ноября, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.
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