В России предложили увеличить выплаты некоторым медработникам

Всероссийский союз пациентов попросил правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, которые оказывают услуги по программе обязательного медицинского страхования в негосударственных клиниках.
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