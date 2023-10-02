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В России предложили увеличить выплаты некоторым медработникам

Всероссийский союз пациентов попросил правительство распространить стимулирующие выплаты на медработников, которые оказывают услуги по программе обязательного медицинского страхования в негосударственных клиниках.

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