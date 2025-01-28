В Бавлинском районе произошло смертельное ДТП

В Бавлинском районе Татарстана водитель «Лады» выехал на встречную полосу и попал в смертельное ДТП. По данным Госавтоинспекции РТ, выехав на встречную полосу, он задел «КамАЗ», а затем столкнулся лоб в лоб с грузовиком MAN.