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Признать ГУР и СБУ террористическими организациями

Признать ГУР и СБУ террористическими организациями

Российская парламентская комиссия по расследованию преступлений Киева против детей рекомендовала Генпрокуратуре и ФСБ инициировать процесс признания ВСУ, СБУ и ГУР МО Украины террористическими организациями.

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