Певец Николай Басков вышел к 11 тысячам зрителям с расстегнутой ширинкой на юбилейном концерте в московской Live Arena.
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