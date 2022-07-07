Фактической задержки с началом строительства предприятий Intel в Огайо не будет

Как стало известно недавно, руководству Intel пришлось отменить назначенную на 22 июля церемонию торжественной закладки фундамента новых предприятий в Огайо, которые к 2025 году должны начать выдавать выпущенную по технологии Intel 18A продукцию.
Как стало известно недавно, руководству Intel пришлось отменить назначенную на 22 июля церемонию торжественной закладки фундамента новых предприятий в Огайо, которые к 2025 году должны начать выдавать выпущенную по технологии Intel 18A продукцию.
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