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Рязанские новости

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Губернатор Рязанской области рассказал о развитии цифровых сервисов социальной поддержки

Губернатор Рязанской области рассказал о развитии цифровых сервисов социальной поддержки

Портал «Открытый регион62. Социальная защита» объединяет 292 меры поддержки для разных категорий жителей, включая многодетные и студенческие семьи, граждан старшего поколения, участников СВО и людей с инвалидностью.

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