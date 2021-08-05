БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Блогер-таджик получил срок за организацию в метро ковидной провокации

Блогер-таджик получил срок за организацию в метро ковидной провокации

Надо ли сажать за пранк, сеющий массовую панику Дмитрий Родионов На фото: участник розыгрыша в метро Кароматулло Джаборов (второй слева) во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Черемушкинском суде, 2020 год (Фото: Максим Григорьев/ТАСС) Материал комментируют: Алексей Албу   Андрей Милюк   Андрей Тихонов Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы в колонии общего режима блогера Кароматулло Джаборова, который прошлой зимой разыграл в столичном метро приступ COVID-19.

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Валерий Пашнин
Шутка шутке рознь. Такой или подобной шуткой можно и убить человека.
Konstantin Петров
Я понимаю когда Таджиков завозят на стройки или в поля на уборку урожая. Но что бы завозить Таджиков в блогосферу.... Этотверх идиотизма.

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