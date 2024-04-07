Турция отменила безвизовый режим для граждан Таджикистана. Указ подписал лично Эрдоган. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ об отмене безвизового режима для граждан Таджикистана.
Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских
Комментарии
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radiofree RF
Мы не можем ввести визовый режим потому, что являемся членами ОДКБ,для всех членов безвизовый режим.Эрдоган молодец.
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12 час.
Галина глушкова
Эрдоган - это настоящий сильный лидер. Он не боится осуждения этих полуразвитых нищих образований. Он не трясется перед западными руководителями. Он принимает решения в интересах своего народа, своей нации. А наши чинуши ссут, ухо отрезали убийце, террористу, и сразу стали искать,кого из спецназовцев наказать. Так кто из наших правоохранителей, россграйдейцев, и суперспецназевцев, будет в следующий раз ловить эту мразь в полную силу?
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11 час.
Аудрюс
Те, которые выдают такие справки, не из-за бугра завезены, они наши, доморощенные! Это чьи-то родители, сестры, братья, дети... В нашей стране, не первый раз пишу, образовалась новая общность людей с большими запросами и абсалютным нежеланием работать!
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10 час.
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