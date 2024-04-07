Указ Эрдогана о таджиках заставил завидовать русских

Галина глушкова

Эрдоган - это настоящий сильный лидер. Он не боится осуждения этих полуразвитых нищих образований. Он не трясется перед западными руководителями. Он принимает решения в интересах своего народа, своей нации. А наши чинуши ссут, ухо отрезали убийце, террористу, и сразу стали искать,кого из спецназовцев наказать. Так кто из наших правоохранителей, россграйдейцев, и суперспецназевцев, будет в следующий раз ловить эту мразь в полную силу?