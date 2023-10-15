Итоги недельного заседания МВФ

МВФ и Всемирный банк завершили недельную серию ежегодных встреч в Марракеше. Место было выбрано специально, чтобы показать поддержку стране, еще восстанавливающейся после землетрясения, но финал затмила волна насилия в Израиле.
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