Стало известно, сколько петербуржцы за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Таких в городе более половины Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй петербуржец, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на собственный опрос.
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