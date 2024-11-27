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Петербургский дневник

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Стало известно, сколько петербуржцы за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Стало известно, сколько петербуржцы за запрет езды на электросамокатах до 16 лет

Таких в городе более половины Введение запрета на управление электросамокатом детьми до 16 лет поддерживает каждый второй петербуржец, рассказали аналитики сервиса SuperJob со ссылкой на собственный опрос.

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