Москалькова призвала Зеленского сохранять пасхальное перемирие ради украинцев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала главу Украины Владимира Зеленского сохранять объявленное президентом РФ Владимиром Путиным пасхальное перемирие ради народа Украины.
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